В Пензе пытаются решить вопрос с нехваткой врачей-ортопедов

01.11.2022 | 14:42

Врачи - травматологи-ортопеды в Пензе в дефиците. Об этом заявили пензячке, которая не смогла записать к специалисту ребенка, сломавшего руку, и сообщила об этом на странице губернатора во «ВКонтакте».

«В настоящее время отмечаются трудности с записью пациентов на прием к травматологу-ортопеду в связи со сложившимся в медицинском учреждении кадровым дефицитом врачей указанной специальности», - говорится в ответе ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Сейчас в детской поликлинике № 2 консультативный прием проводит травматолог-ортопед Александр Гебгарт, в детской поликлинике № 1 на условиях неполного рабочего времени пациентов принимает врач-специалист Оксана Митрошина.

Должности пустуют.

«Вакансии размещены на сайте медицинского учреждения, в центре занятости населения, Минздраве Пензенской области, сайте «Работа в России», официальных порталах по поиску работы. Также активно ведется поиск врачей данной специальности на условиях совместительства из числа врачей - травматологов-ортопедов, работающих в других пензенских медицинских учреждениях», - поясняется в ответе.

Администрация ГБУЗ «Городская детская поликлиника» извинилась перед пациентами и их законными представителями за долгое ожидание записи и приема.

«Травматологи-ортопеды работают на пределе возможностей, добросовестно выполняя свои трудовые обязанности, несмотря на увеличение потока пациентов. Вопрос с привлечением врачей по специальности «травматология и ортопедия» находится в стадии решения, в ближайшее время ожидаем двух врачей - внешних совместителей. Надеемся на скорейшее урегулирование кадровой ситуации», - отмечается в сообщении.