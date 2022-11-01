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Глас народа

Пензячка не смогла записать к травматологу ребенка с гипсом

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Мать из Пензы подняла вопрос нехватки детских травматологов. Свое обращение к представителям власти она опубликовала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» в понедельник, 31 октября.

«Столкнулись с такой ситуацией: у ребенка рука в гипсе, через две недели нужно идти на прием к травматологу. Записи нет. Поехали в «травму». Там повторно не принимают. Им, оказывается, запретили», - рассказала горожанка.

По ее словам, в поликлинике два травматолога. Один на больничном, второй работает на полставки. Из-за этого свободных окошек для записи нет.

«Позвонили в минздрав, нам перезвонили из поликлиники. Предложили только через пять дней попасть к специалисту в порядке живой очереди», - продолжила женщина.

Она попросила беречь специалистов, в которых есть нехватка, и достойно оплачивать их работу. По данным на 8:55 1 ноября, никто из официальных лиц ей не ответил.

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