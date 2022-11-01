Анонсирована новая мера поддержки мобилизованных пензенцев

01.11.2022 | 17:16

Жители Пензенской области, призванные в ряды ВС РФ или отправившиеся в зону СВО добровольно, получат новую меру поддержки.

Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мера распространяется на участников ипотечных программ «Дом для специалистов в сельской местности» и «Дом для молодой семьи».

Мобилизованные пензенцы, заключившие контракты, и добровольцы, являющиеся заемщиками, освобождаются от внесения платежей на весь период прохождения службы.

Ранее в регионе ввели несколько мер поддержки семей мобилизованных.

В сфере образования:

- освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

- помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение студентов от платы за пользование помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги;

- освобождение от платы за занятия в кружках и секциях допобразования в школах и учреждениях допобразования;

- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

- содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди.

В социальной сфере:

- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

- организация первоочередного направления в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

В сфере ЖКХ:

- оплата 50% регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг.

Также детям мобилизованных пензенцев положено бесплатное двухразовое питание в школах.