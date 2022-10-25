В Богословке футбольное поле превратилось в вертолетную площадку

25.10.2022 | 14:07

Во вторник, 25 октября, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратился житель села Богословка Пензенского района.

Он пожаловался, что людей лишили возможности заниматься спортом. Общественное футбольное поле, на котором играли и взрослые, и дети, недавно замостили бетонными плитами - сказали, что теперь это будет вертолетная площадка.

«Вертолет к нам ни разу не прилетал, а спортивного объекта мы лишились», - посетовал сельчанин.

Корреспондент сетевого издания обратился в администрацию Богословского сельсовета.

Как пояснили в органе местного самоуправления, вертолетная площадка монтировалась временно, когда предполагался визит высоких гостей. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы не демонтировать плиты, а оборудовать их мягким покрытием, на котором можно будет играть в футбол.

«Кроме того, сейчас в Богословке завершается строительство ФОКа открытого типа. Там тоже есть большое футбольное поле с современным покрытием и освещением. Так что в нашем селе есть где поиграть в футбол», - подвели итог в администрации Богословки.