Зареченцам рассказали, как молиться за мобилизованных

24.10.2022 | 10:10

Жителям Заречного рассказали о молитвах за людей, призван в рамках частичной мобилизации. Пояснения местного благочинного, иерея Виктора Сторожева, опубликовали на портале «Заречье сегодня».

Ранее стало известно, что бесплатно заказать сорокоусты (церковное молитвенное поминовение в течение 40 дней) о здравии и об упокоении воинов можно в 23 храмах региона. В Заречном это храм Серафима Саровского на ул. Заречной и Воскресенский молитвенный дом на ул. Литке.

Ленты с молитвой «Живый в помощи» и небольшие бумажные молитвенники размером 2х2 см, содержащие 90-й псалом и изображение иконы, которые мобилизованные брали с собой, в храмах закончились. Однако, по словам Виктора Сторожева, помогают не вещи, а сами молитвы.

«Псалом «Живый в помощи» объемный, и прочитать его наизусть сразу сложно. При угрозе достаточно, чтобы один человек, находящийся в группе, прочитал молитву. Если она будет искренней и сердечной, тогда будет польза и для человека, который прочитал, и для всех, кто молился вместе с ним», - пояснил священнослужитель.

Он призвал верующих не поддаваться спекулянтам, которые через интернет продают ленты «Живый в помощи» и молитвенники за баснословные деньги.

«Если нет возможности найти именно церковную молитву, то лучше самим договориться с типографией и напечатать текст на бумаге или на холсте. Она займет не много места», - подчеркнул иерей.