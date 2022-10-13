В Пензе собирают деньги на надгробие Владимиру Пахалину

13.10.2022 | 11:00

На сайте пензенского дворца водного спорта «Сура» размещена информация о сборе пожертвований на изготовление и установку надгробного памятника Владимиру Пахалину.

В ней уточняется, что сбор средств проводит региональная общественная организация «Федерация прыжков в воду Пензенской области».

Владимир Пахалин - заслуженный тренер России по прыжкам в воду. В числе его воспитанников мастера спорта и мастера спорта международного класса Василий Лисовский, Ольга Желудкова, Ольга Христофорова, Наталья Архипова.

Дочь тренера Юлия Пахалина - олимпийская чемпионка: она завоевала пять медалей на трех Олимпийских играх, а также неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов мира и Европы. На всех соревнованиях ее сопровождал отец.

Владимир Пахалин скончался 16 августа 2021 года на 75-м году жизни. Заслуженного тренера России похоронили на Аллее славы Новозападного кладбища.

В Пензенской области учреждена медаль его имени.