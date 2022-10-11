В Пензе не всех диабетиков обеспечивают тест-полосками

11.10.2022 | 12:34

В Пензе более 50 человек, страдающих сахарным диабетом, не обеспечивали положенными им тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови, хотя рецепты на эти медицинские изделия людям выписывались.

Информация о нарушении прав больных дошла до прокурора области, и надзорный орган начал проверку исполнения федерального законодательства.

«По ее итогам главным врачам медицинских учреждений внесены представления об устранении нарушений, в суды направлены иски о понуждении к обеспечению граждан медицинскими изделиями», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

После этого бесплатные тест-полоски все-таки выдали, но не всем пациентам.

«Медицинские учреждения принимают меры к восстановлению нарушенных прав остальных граждан», - подытожила Светлана Артамонова.

Накануне сообщалось, что 12 пензенцев с диагнозом «рассеянный склероз» нерегулярно обеспечивались рекомендованным им препаратом «Кайендра» («Сипонимод») в полном объеме.