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Общество

Пензенцев с рассеянным склерозом не снабжали положенным лекарством

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Жителям Пензенской области не всегда выдают положенные им бесплатные лекарства. Зачастую получить необходимый препарат можно только после вмешательства прокуратуры.

Так, 12 пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» нерегулярно обеспечивались рекомендованным им препаратом «Кайендра» («Сипонимод») в полном объеме.

После того как прокурор внес представление министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву, всех, кто обратился в медицинские учреждения, снабдили лекарством.

«Кроме того, Министерством здравоохранения Пензенской области проводятся закупочные процедуры по дополнительной поставке препарата «Сипонимод» в количестве 56 упаковок. Деятельность медицинских учреждений скорректирована», - проинформировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В сентябре Lenta.ru сообщила, что россияне массово стали жаловаться на горячую линию Всероссийского союза пациентов (ВСП) на проблемы с получением бесплатных лекарств. С 1 сентября в России отменили требование, обязывающее аптеки в случае отсутствия необходимого льготнику препарата фиксировать обращение в журнале и предоставлять лекарство в срок от одного до десяти дней. Аптеки уже воспользовались новацией, которая, по мнению экспертов, «фактически узаконила необеспечение лекарствами».

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