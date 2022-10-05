Общество

Пензенцам ответили на актуальные вопросы о школьном питании

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги горячей линии по теме школьного питания.

Обратиться с жалобой, вопросом или предложением можно было с 5 по 16 сентября. Информирование проводилось по телефону (всего обратились 84 человека), а также с помощью памяток и листовок (их было распространено 163 штуки).

Больше всего обращений (18, или 16,7%) касалось горячего питания для учеников младшей ступени. Родителей интересовало, как контролируется температура первых блюд при раздаче, что включает в себя обед, кому положен полдник, допустимы ли колбасные изделия, могут ли детей привлекать к накрытию столов, какой должна быть продолжительность перемен для приема пищи.

12 консультаций (14,3%) касались блюд и продуктов. Жители области спрашивали, почему нельзя использовать в питании школьников макароны по-флотски, сколько раз в неделю должны давать блюда из рыбы и допустимо ли заменять их мясными, разрешены ли блюда из говяжьей печени, можно ли добавлять в суп сметану, почему нельзя продавать в школе кофе и газированные напитки.

Еще одной актуальной темой стало здоровое питание школьников (10,7%, 9 консультаций). В частности, поступали вопросы о том, могут ли школьникам давать вчерашние блюда и почему салаты не заправляют майонезом.

Письменные жалобы во время работы горячей линии не поступали.

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