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Общество

В РПН действует горячая линия по вопросам питания в школах и детсадах

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В Пензенской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать родителей по вопросам организации питания в образовательных организациях.

Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября.

Специалисты расскажут позвонившим о роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания детей, об аспектах родительского контроля за тем, чем кормят учащихся, а также разъяснят, как соблюдать принципы здорового питания.

Вопросы можно задать, позвонив по номеру (8412) 66-09-48.

Горячая линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.

С 1 сентября в Пензенской области начал действовать новый стандарт питания в детсадах и школах. Ребят кормят здоровыми и сбалансированными блюдами. Стоимость завтраков и обедов не повысилась.

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Гость||

здоровые завтраки и обеды, хаха, хлеб с водой. Щас, будут детишки есть здоровую пищу, им фри да пиццу подавай, разве что совсем бедные из неблагополучных семей поедят что-то, а других не заставишь

Гость||

рпн наврут-недорого возьмут, дармоеды

Гость||

Школу 76 проверить. Дрищем после такой еды! Директор в столовой не питается!


Имя: Гость
Комментарий:

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