В РПН действует горячая линия по вопросам питания в школах и детсадах

В Пензенской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать родителей по вопросам организации питания в образовательных организациях.
Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября.
Специалисты расскажут позвонившим о роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания детей, об аспектах родительского контроля за тем, чем кормят учащихся, а также разъяснят, как соблюдать принципы здорового питания.
Вопросы можно задать, позвонив по номеру (8412) 66-09-48.
Горячая линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.
С 1 сентября в Пензенской области начал действовать новый стандарт питания в детсадах и школах. Ребят кормят здоровыми и сбалансированными блюдами. Стоимость завтраков и обедов не повысилась.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
здоровые завтраки и обеды, хаха, хлеб с водой. Щас, будут детишки есть здоровую пищу, им фри да пиццу подавай, разве что совсем бедные из неблагополучных семей поедят что-то, а других не заставишь