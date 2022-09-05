В РПН действует горячая линия по вопросам питания в школах и детсадах

05.09.2022 | 10:16

В Пензенской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать родителей по вопросам организации питания в образовательных организациях.

Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября.

Специалисты расскажут позвонившим о роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания детей, об аспектах родительского контроля за тем, чем кормят учащихся, а также разъяснят, как соблюдать принципы здорового питания.

Вопросы можно задать, позвонив по номеру (8412) 66-09-48.

Горячая линия работает с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.

С 1 сентября в Пензенской области начал действовать новый стандарт питания в детсадах и школах. Ребят кормят здоровыми и сбалансированными блюдами. Стоимость завтраков и обедов не повысилась.