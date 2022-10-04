В Пензенской области заявили о выполнении задания по мобилизации

04.10.2022 | 08:43

В Пензенской области выполнен план по частичной мобилизации. Об этом заявил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 3 октября.

«Все военкоматы области, в том числе наш военкомат, задание по мобилизации выполнили. Но это не значит, все, расслабились. Возможно, дополнительные вводные последуют. Но то задание, что было, выполнили», - пояснил мэр Кузнецка.

По его словам, мобилизованные размещены в теплых помещениях, для них оборудованы спальные места и туалеты, обеспечено питание и бытовое обслуживание.

«Все организовано (насколько это возможно по военным условиям) достойно. С сегодняшнего дня начнется банно-прачечное обслуживание, чтобы люди могли принять душ, помыться в бане, постираться», - рассказал Златогорский.

Ранее сообщалось, что число мобилизованных кузнечан менее 100. Известно и о первом уклонисте.