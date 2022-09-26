Сетевое издание|18+|Понедельник|26 сен 2022|19:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |

Общество

Мэр Кузнецка рассказал о первом уклонисте

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский назвал число мобилизованных горожан. По его словам, их менее 100 человек.

«Это небольшая цифра притом что у нас на воинском учете стоит более 10 000 человек», - отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Златогорский подчеркнул, что пока призвали «конкретные команды».

Также мэр поблагодарил ряд городских предприятий, связанных с мобилизацией. Их сотрудники работали в выходные. Некоторые организации и бизнесмены проявили инициативу и безвозмездно помогали призыву.

«В то же время есть определенные нюансы. У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров», - написал Златогорский.

В заключение поста он сообщил, что направил «соответствующему руководителю» рапорт о своей готовности «выполнять задачу по военному времени». Златогорский является офицером запаса третьей очереди.

«Седьмой десяток никто не отменял. В то же время, если во мне будет нужда как в военном специалисте, я размышлять буду ровно одну секунду», - высказался мэр.

С первой партией мобилизованных кузнечане простились 25 сентября. Их временно разместят в Пензе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте