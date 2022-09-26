Мэр Кузнецка рассказал о первом уклонисте

26.09.2022 | 17:37

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский назвал число мобилизованных горожан. По его словам, их менее 100 человек.

«Это небольшая цифра притом что у нас на воинском учете стоит более 10 000 человек», - отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Златогорский подчеркнул, что пока призвали «конкретные команды».

Также мэр поблагодарил ряд городских предприятий, связанных с мобилизацией. Их сотрудники работали в выходные. Некоторые организации и бизнесмены проявили инициативу и безвозмездно помогали призыву.

«В то же время есть определенные нюансы. У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров», - написал Златогорский.

В заключение поста он сообщил, что направил «соответствующему руководителю» рапорт о своей готовности «выполнять задачу по военному времени». Златогорский является офицером запаса третьей очереди.

«Седьмой десяток никто не отменял. В то же время, если во мне будет нужда как в военном специалисте, я размышлять буду ровно одну секунду», - высказался мэр.

С первой партией мобилизованных кузнечане простились 25 сентября. Их временно разместят в Пензе.