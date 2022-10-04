Общество

В Кузнецке началась подача тепла в жилые дома

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В понедельник, 3 октября, в Кузнецке началась подача тепла в жилые дома. Об этом сообщили представители местного коммунального предприятия.

«На данный момент со стороны МКП «Теплосеть» открыт теплоноситель в Западном микрорайоне, Юго-Западном микрорайоне, районе ул. Сызранской - Радищева, в центральной части города (от ТЭЦ до ул. Комсомольской). На данный момент работают управляющие компании», - уточнили коммунальщики.

4 октября батареи начнут теплеть в Южном микрорайоне, на улицах Республики и Пушкина.

В микрорайоне от ул. Дарвина до Пензенской и на ул. Комсомольской подачу начнут после устранения аварий.

«Для ответа на технические вопросы существует аварийно-диспетчерская служба МКП «Теплосеть», в которую вы всегда можете обратиться по телефону 3-04-56 (круглосуточно)», - сообщили кузнечанам в МКП «Теплосеть».

Отопительный сезон в Кузнецке стартовал 16 сентября. Ресурс начали подавать в первую очередь в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы.

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