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Общество

В пензенской школе дети учатся под протекающей крышей

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Уже заканчивается первый месяц осени, а протекающую крышу в школе № 35 так и не отремонтировали. На это депутат Алексей Шуварин указал на сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 сентября.

«Когда на предыдущей сессии обсуждалась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, я не стал задавать вопрос, предполагая, что он решится, но уже конец сентября, а вопрос так до сих пор и не решен», - заявил Шуварин, обращаясь к начальнику управления образования города Алле Марковой.

По его словам, ситуация не меняется уже несколько месяцев.

«Мы бы своими силами отремонтировали, если бы там не было необходимости в капитальном ремонте, объем средств там превышает миллион рублей. Может быть, все-таки с учетом возможностей снизойти и отремонтировать школу? Учиться в протекающих помещениях дети, наверное, не должны», - высказался депутат.

Алла Маркова пояснила, что в рамках федерального софинансирования провести капремонт в этой школе нельзя, так как она не включена в специальный перечень и «определенную форму статистики». Чинить кровлю придется за счет муниципального бюджета, потому и задержки.

Но о проблеме она помнит, вопрос контролирует.

«Давайте все-таки совместными усилиями определим масштаб бедствия и подумаем, как это исправить. Ситуации, когда детям на головы течет с потолка, не должно быть», - заключил глава Пензы Владимир Мутовкин.

Ранее того же депутата озадачила ситуация в лицее № 14: в относительно новом здании образовалась трещина. На обследование строительных конструкций было решено направить 500 тысяч рублей.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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