В Пензе в новом здании лицея образовалась трещина

30.09.2022 | 10:23

В Пензе полмиллиона рублей направят на обследование строительных конструкций лицея № 14. Речь об этом зашла на сессии городской думы в пятницу, 30 сентября.

Вопрос поднял депутат Алексей Шуварин. «Это же совершенно новый лицей!» - удивился он.

«Лицей № 14 в самом деле был построен недавно, там есть трещины, мы разбираемся в этой ситуации. Чтобы проанализировать эту информацию, придется делать экспертизу. Вопрос серьезный», - пояснил заммэра Пензы Ярослав Щигорев.

Глава города Владимир Мутовкин заявил, что если по результатам экспертизы будет установлена вина проектировщиков или застройщиков, эти 500 000 рублей «не должны лечь на бюджет» - их следует взыскать в порядке регресса.

«Хорошо. На данный момент это у нас гарантийный объект», - ответил Щигорев.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось к директору лицея Елене Шароновой с вопросом о том, планируется ли распределять учащихся по другим учреждениям, однако от комментариев она отказалась.

Лицей № 14 - не единственное образовательное учреждение с трещинами.

17 августа стало известно, что в стенах школы № 25 на улице Калинина появились трещины шириной 5-10 мм и здание необходимо обследовать. В связи с этим постановлением администрации Пензы на объекте был установлен режим функционирования «Повышенная готовность», детей вместе с учителями распределили по другим школам.

Состоянием здания заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного органа взялись оценить, как уполномоченные лица соблюдали законодательство о муниципальной собственности в части содержания и ремонта имущества.

Министр образования региона Алексей Комаров заявил, что капремонт школы должен завершиться до конца 2022 года.