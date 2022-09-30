В Пензе в мобилизационном пункте поженились три пары

30.09.2022 | 11:47

В четверг, 29 сентября, в одном из пунктов временной дислокации мобилизованных граждан поженились сразу три пары. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

«Регистрацию организовали сотрудники загса по личному заявлению женихов и невест на плацу пункта. Первыми молодых супругов поздравили их командиры и сослуживцы», - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что режим работы загсов изменился: при наличии документов из военкомата сотрудники готовы поженить пензенцев в любой день недели, даже в воскресенье.

Желающих заключить брак попросили обращаться не только на «Госуслуги», так как там в данный момент все занято, но и непосредственно в загсы.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 20-20-10 (добавочный 20-16).