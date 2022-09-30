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Общество

В Пензе в мобилизационном пункте поженились три пары

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В четверг, 29 сентября, в одном из пунктов временной дислокации мобилизованных граждан поженились сразу три пары. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

«Регистрацию организовали сотрудники загса по личному заявлению женихов и невест на плацу пункта. Первыми молодых супругов поздравили их командиры и сослуживцы», - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что режим работы загсов изменился: при наличии документов из военкомата сотрудники готовы поженить пензенцев в любой день недели, даже в воскресенье.

Желающих заключить брак попросили обращаться не только на «Госуслуги», так как там в данный момент все занято, но и непосредственно в загсы.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 20-20-10 (добавочный 20-16).

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото - кадр из видео t.me/penzregru
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