Общество

Пензенцы устремились в загс после новости о мобилизации

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Невеста заплаканная, жених весь на нервах - и все же девушка рада, что будет провожать в зону спецоперации не просто любимого человека, а мужа. Да и ему спокойнее, если знать, что станет ждать жена.

«30-го числа у нас должна была быть свадьба, но, так как прислали повестку, решили расписаться сегодня», - рассказал жених Дмитрий.

«Спасибо загсу, что пошли нам навстречу, потому что для нас этот день был очень важен. Чрезвычайная, конечно, обстановка в стране, мы все понимаем, поэтому спасибо большое, что пошли навстречу и все-таки это событие в нашей жизни случилось», - отметила невеста Вячеслава.

Таких, как Дмитрий и Вячеслава, немало - тех, кто собирался обменяться когда-нибудь кольцами, а в результате поженившихся в срочном порядке. Пензенские загсы без возражений расписывают молодых в день обращения при наличии соответствующего документа из военкомата. Сентябрь обычно богат на свадьбы, а в 2022-м их особенно много. И так - по всей России, Пенза не стала исключением.

«За пятницу и субботу прошедшей недели на территории Пензенской области зарегистрировано 195 браков. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано в четыре раза меньше браков», - пояснила первый заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Юлия Петрова.

Начальница отдела ЗАГС Октябрьского района Юлия Евсина расписала уже несколько пар с повестками. Были и зрелые люди (под 50), и 20-летние. Редко кто из них женился в торжественной обстановке, но даже в обычном кабинете получается трогательная церемония.

«Глаза были на мокром месте, расплакалась потом, когда зарегистрировала все пары», - призналась Юлия Евсина.

При наличии документов из военкомата сотрудники загсов готовы поженить пензенцев в любой день недели, даже в воскресенье.

«Прошу желающих заключить брак обращаться не только на «Госуслуги», так как там в данный момент все занято, сами понимаете. Обращайтесь непосредственно в органы ЗАГС или звоните в управление ЗАГС Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по телефону 20-20-10 (добавочный 20-16)», - посоветовала Юлия Петрова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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