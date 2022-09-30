В Пензе показали условия, в которых живут мобилизованные

30.09.2022 | 16:18

В пензенских пунктах временной дислокации создали комфортные условия для мобилизованных граждан.

Об этом в Telegram-канале отчиталась пресс-служба регионального правительства, разместив видеоролик.

Мобилизованных обеспечили спальными принадлежностями, формой по сезону, горячим питанием.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Планируется призвать 300 000 человек. В первую очередь это будут люди с боевым опытом, состоящие в резерве или запасе.

27 сентября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил, что необходимое число резервистов практически набрано. Тем не менее, по его словам, повестки продолжат приносить, потому что «в таких ситуациях надо набрать определенный резерв».