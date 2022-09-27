Общество

Военный комиссар: Необходимое число резервистов практически набрано

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Необходимое от Пензенской области число резервистов, призываемых в рамках частичной мобилизации, практически набрано.

Об этом военный комиссар региона Андрей Сурков заявил на брифинге во вторник, 27 сентября.

Тем не менее, по его словам, повестки продолжат приносить, потому что «в таких ситуациях надо набрать определенный резерв».

Точное или даже приблизительное количество граждан, которых нужно мобилизовать по региону, Сурков, как и в прошлый раз, не раскрыл.

Среди способов вручения повесток - лично в руки под роспись, а также через руководителя предприятия.

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