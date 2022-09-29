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Общество

В Пензе школьников познакомили с известными путешественниками

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В Литературном музее школьников знакомили с известными путешественниками Пензенской области в ходе квест-экскурсии «По следам русских экспедиторов». Семиклассники разбирались, что помогло Загоскину, морскому офицеру и исследователю, выжить при столкновении с индейцами в Северной Америке.

«Здесь представлены все наши земляки, которые принесли славу Отечеству, например Константин Сергеевич Бадигин, Тихон Захарович Семушкин, Евгений Матвеевич Сузюмов», - отметил сотрудник Литературного музея Михаил Клевицкий.

Ребята отправились в кругосветное путешествие. Одна из остановок - Аляска, ее исследовал Лаврентий Загоскин. Не так давно в селе Николаевка, на его малой родине, торжественно открыли точную копию Михайловского редута, построенного по чертежам путешественника. А в музее русских экспедиций есть маленькая копия корабля «Охотск», на котором команда ученого пересекла Тихий океан в XIX веке.

«Лаврентий Алексеевич Загоскин был исследователем Северной Америки. И вообще я думаю, что детям очень полезно знать о наших земляках, которые открывали новые земли, служили на благо Отечества», - подчеркнул Михаил Клевицкий.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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