В Пензе школьников познакомили с известными путешественниками

29.09.2022 | 20:56

В Литературном музее школьников знакомили с известными путешественниками Пензенской области в ходе квест-экскурсии «По следам русских экспедиторов». Семиклассники разбирались, что помогло Загоскину, морскому офицеру и исследователю, выжить при столкновении с индейцами в Северной Америке.

«Здесь представлены все наши земляки, которые принесли славу Отечеству, например Константин Сергеевич Бадигин, Тихон Захарович Семушкин, Евгений Матвеевич Сузюмов», - отметил сотрудник Литературного музея Михаил Клевицкий.

Ребята отправились в кругосветное путешествие. Одна из остановок - Аляска, ее исследовал Лаврентий Загоскин. Не так давно в селе Николаевка, на его малой родине, торжественно открыли точную копию Михайловского редута, построенного по чертежам путешественника. А в музее русских экспедиций есть маленькая копия корабля «Охотск», на котором команда ученого пересекла Тихий океан в XIX веке.

«Лаврентий Алексеевич Загоскин был исследователем Северной Америки. И вообще я думаю, что детям очень полезно знать о наших земляках, которые открывали новые земли, служили на благо Отечества», - подчеркнул Михаил Клевицкий.