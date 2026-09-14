Опубликован график отключения света в Пензе 15 сентября

На вторник, 15 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Свинтрест, Маньчжурия, Западная Поляна, Шуист и 1 дом на Тепличной.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Бригадная, 1-15 (нечетные);

- ул. Галетная, 1/9, 3, 5, 22а, 24, 26, 28, 30, 30/14, 34, 38, 40;

- ул. Индустриальная, 4Б, 37, 43, 49, 51, 55, 57;

- ул. Ремесленная, 3, 5, 7, 17;

- ул. Слесарная, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 9/32, 10, 10а, 13, 13а, 15, 17/47, 20, 22;

- Слесарный пр-д, 3;

- ул. Стрелочная, 8, 20, 24;

- ул. Терновского, 2, 4, 6, 10, 12;

- 2-й Токарный пр-д, 2а, 2Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34, б/н;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7;

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

С 9:00 до 16:30 от сетей отключат дом № 35 на Тепличной.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76, б/н;

- ул. Колхозная, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.