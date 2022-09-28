Общество

В Пензе отметили День среднего профессионального образования

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В фойе областной библиотеки еле разместились стенды учреждений среднего профессионального образования региона. Их свыше 30, и каждому руководителю хотелось выставить все лучшее, что умеют делать учащиеся. А те выращивают овощи, пекут хлеб, ремонтируют технику - не хуже, чем взрослые.

«Лично я - ремонт и обслуживание радиоэлектронной техники. Я могу спроектировать печатную плату, которая сможет применяться в умном доме или на станке», - рассказал учащийся Кузнецкого колледжа электронных технологий Никита Прошин.

«Представляем нашу специальность «Ветеринария». У нас - тренажер по проведению реанимации животного. Когда животное при смерти, ветеринарный врач должен действовать молниеносно и не терять ни секунды времени», - сообщила преподаватель Сердобского многопрофильного техникума Клавдия Ершова.

«Более 14 направлений подготовки. Сегодня на выставке мы представляем продукцию наших учебно-производственных мастерских по направлениям «Повар-кондитер», «Технология сварочного производства», «Мастер сельхозпроизводства» и «Технология машиностроения», - отметил директор Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Вячеслав Гришаков.

Многопрофильная подготовка обусловлена веянием времени - система среднего профессионального образования настроена на обеспечение кадрами областных предприятий всех отраслей. Более 50% выпускников 9-х классов стремятся поступить в колледж или техникум, и в некоторых даже есть конкурс аттестатов.

«Престиж рабочей профессии. Есть возможность сначала получить знания, попробовать, а дальше - получить высшее образование. Вкладываются большие деньги в реструктуризацию системы профессионального образования, создаются мастерские, идет соревнование WorldSkills», - перечислил 1-й заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

Во время торжеств в День среднего профессионального образования поздравили призеров и зарекомендовавших себя с лучшей стороны участников X национального чемпионата WorldSkills Russia и вручили им сертификаты на крупные суммы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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