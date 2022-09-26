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Общество

Призванные по ошибке пензенцы могут обратиться в ОНФ

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В Пензенской области развернули центр содействия гражданам, чьи права нарушили при проведении частичной мобилизации.

Помощью занимаются сотрудники Общероссийского народного фронта.

В сообществе ОНФ в соцсети «ВКонтакте» разместили телефон, по которому могут позвонить нуждающиеся в консультациях жители региона, - 8(8412)56-34-82. Также можно прийти по адресу Пенза, улица Советская, 4.

Портал «Объясняем.рф» напомнил гражданам, что вручение повестки не означает, что человек будет призван. Документ обязывает явиться в военкомат, а решение, отправится ли пришедший на службу в ряды ВС РФ, принимает призывная комиссия.

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется:

- забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ;

- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г» получают отсрочку от призыва, имеющие категорию «Д» - освобождение от призыва, а имеющим категории здоровья «А», «Б», «В» не предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации);

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

- лицам, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

- студентам государственных вузов и учреждений среднего профессионального образования очной и очно-заочной формы обучения.

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