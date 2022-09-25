В Заречном ради мобилизованных перекроют дорогу

25.09.2022 | 08:43

В Заречном предупредили водителей о перекрытии дороги утром в воскресенье, 25 сентября.

Речь идет о части улицы Зеленой: от пересечения с улицей Ленина до въезда на территорию лицея № 230, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на постановление главы закрытого города Олега Климанова.

Дорога будет перекрыта на время отправления мобилизованных горожан в военный комиссариат Пензенской области.

Проезд запретят с 9:30 до 10:15.

Утром 25 сентября в военкомат отправились и мобилизованные жители Кузнецка.

«Проводили первую партию бойцов. У ребят боевой настрой», - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Златогорский.