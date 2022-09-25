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Общество

Пензенцев и гостей города пригласили на пешеходную прогулку

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В среду, 28 сентября, в Пензе организуют бесплатную пешеходную экскурсию «Тайны старинного города».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма.

В программе - неторопливая прогулка по Соборной площади, лекция об истории Пензы, а также рассказ о тайнах областного центра.

«Экскурсию проведет специалист по внутреннем туризму Туристско-информационного центра Пензенской области Ольга Белугина», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Начало экскурсии в 16:30. Она будет продолжаться полтора часа.

Желающим участвовать в мероприятии необходимо записаться по номеру 8(8412)56-12-38 или 8-902-345-25-00. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 до 27 сентября. Набирается группа до 15 человек.

Место встречи уточнят при записи.

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