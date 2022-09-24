Сетевое издание|18+|Суббота|24 сен 2022|12:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенский военком пояснил, подлежат ли мобилизации беженцы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В пятницу, 23 сентября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал, подлежат ли мобилизации беженцы, прибывшие на территорию региона и получившие российские паспорта.

«Граждане, кто переселился, имеет российское гражданство, постоянно проживает в Пензенской области, имеет военно-учетную специальность и проходил действительную военную службу, будут призываться, если появится такая необходимость, - у нас же частичная мобилизация», - объяснил военком.

Вручение паспортов жителям ДНР и ЛНР, нашедшим убежище на территории Пензенской области, проводится регулярно.

«Сроки оформления гражданства Российской Федерации в настоящее время составляют в среднем от одного до полутора месяцев вместо трех. Принято около 1 000 заявлений о приеме в гражданство РФ, 521 решение уже оформлено. Работа в данном направлении продолжается», - сообщил ранее начальник управления по вопросам миграции УМВД России по области Игорь Мысяков.

С конца февраля 2022 года в регион прибыло несколько тысяч беженцев, среди которых были как женщины, дети, старики, так и мужчины.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте