Пензенский военком пояснил, подлежат ли мобилизации беженцы

24.09.2022 | 10:58

В пятницу, 23 сентября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал, подлежат ли мобилизации беженцы, прибывшие на территорию региона и получившие российские паспорта.

«Граждане, кто переселился, имеет российское гражданство, постоянно проживает в Пензенской области, имеет военно-учетную специальность и проходил действительную военную службу, будут призываться, если появится такая необходимость, - у нас же частичная мобилизация», - объяснил военком.

Вручение паспортов жителям ДНР и ЛНР, нашедшим убежище на территории Пензенской области, проводится регулярно.

«Сроки оформления гражданства Российской Федерации в настоящее время составляют в среднем от одного до полутора месяцев вместо трех. Принято около 1 000 заявлений о приеме в гражданство РФ, 521 решение уже оформлено. Работа в данном направлении продолжается», - сообщил ранее начальник управления по вопросам миграции УМВД России по области Игорь Мысяков.

С конца февраля 2022 года в регион прибыло несколько тысяч беженцев, среди которых были как женщины, дети, старики, так и мужчины.