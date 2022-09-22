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Общество

В Пензе беженцам из Донбасса вручили российские паспорта

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Жители ДНР и ЛНР, нашедшие убежище на территории Пензенской области получают паспорта граждан Российской Федерации. Радости нет предела: теперь они живут в другой стране, где по людям не стреляют собственные войска, не нужно прятаться от снарядов и карательных отрядов.

Для каждого, кто стал обладателем заветной красной книжицы, момент очень волнующий. Его долго ждали.

«Я об этом давно мечтала, мне очень приятно ощущать это. Я рада, что нас приняли хорошо здесь, в Пензе», - рассказала гражданка РФ Татьяна Некрасова.

«Сроки оформления гражданства Российской Федерации в настоящее время составляют в среднем от одного до полутора месяцев вместо трех. Принято около 1 000 заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, 521 решение уже оформлено. Работа в данном направлении продолжается», - сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по области Игорь Мысяков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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