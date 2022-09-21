Общество

Прокуратура начала проверку после повреждения обшивки дома

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Сотрудники пензенской прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с повреждением обшивки жилого дома. Ранее сообщалось, что без куска стены осталось строение № 11 на улице 65-летия Победы.

«Прокуратура области организовала проверку исполнения застройщиком многоквартирного дома и управляющей организацией жилищного и градостроительного законодательства», - пояснила старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

По результатам проверки решится, необходимы ли меры прокурорского реагирования.

Фото торца здания, лишившегося обшивки, опубликовали 19 сентября в районном чате в Viber.

«Похоже на то, что отвалилось из-за недостаточного количества фасадных дюбелей, да и клеевой состав нанесен не сплошным слоем», - высказался один из местных жителей.

«Здесь текущим ремонтом не обойдемся. Придется весь утеплитель снимать с торца и заново делать, а это работы по капремонту», - поделился мнением другой пензенец.

Фото Александра Аникина, invite.viber.com, Октябрьский район.

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Гость||

Плесень. Сырость. Палки дорогие строят из говна.

Гость||

Ну и дома строят, кошмар! Из дерьма и палок, пенопласт на клее! А называли поди элитным, хехе! Ветер подул, стройматериалы полетели, а продают по конским ценам это недоразумение!

Гость||

Это говно простоит 50-60 лет как хрущёвки стоят?

Гость||

У них 25 лет срок службы, как раз ипотеку выплатят глупомордые и все рухнет

Гость||

А я тут не при чем , совсем тут не причем , а я тут не при чем - скакал вокруг дома один депутат- банкрот. Виновники этого давно известны но отвечать как всегда будут стрелочники.

Гость||

За чем потревожили?спали они в своих кабинетах и спали а тут теперь бумажки оформлять придется

Гость||

Снесите надежнее будет!и писановские на западной они же рассыпаться лет через 10 начнут

Гость||

Депутат-банкрот опять в ЗС пролез, так что клал он на всех и все с прибором! Если только жизнь его нахлобучит, как Ваню с Васей!

Гость||

Еще качество домов в Заре что-то говорят для переселенцев. Квартиры в этих домах на 65 летия Победы люди за деньги приобретали...

Гость||

УЖОС


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