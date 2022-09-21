Прокуратура начала проверку после повреждения обшивки дома

21.09.2022 | 08:25

Сотрудники пензенской прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с повреждением обшивки жилого дома. Ранее сообщалось, что без куска стены осталось строение № 11 на улице 65-летия Победы.

«Прокуратура области организовала проверку исполнения застройщиком многоквартирного дома и управляющей организацией жилищного и градостроительного законодательства», - пояснила старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

По результатам проверки решится, необходимы ли меры прокурорского реагирования.

Фото торца здания, лишившегося обшивки, опубликовали 19 сентября в районном чате в Viber.

«Похоже на то, что отвалилось из-за недостаточного количества фасадных дюбелей, да и клеевой состав нанесен не сплошным слоем», - высказался один из местных жителей.

«Здесь текущим ремонтом не обойдемся. Придется весь утеплитель снимать с торца и заново делать, а это работы по капремонту», - поделился мнением другой пензенец.

Фото Александра Аникина, invite.viber.com, Октябрьский район.