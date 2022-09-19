Обрушилась часть отделки стены дома на ул. 65-летия Победы

19.09.2022 | 17:52

В Пензе дом № 11 на улице 65-летия Победы остался без куска стены. Снимки с места ЧП в понедельник, 19 сентября, опубликовал участник чата «Октябрьский район» мессенджера Viber.

«Из-за стройки соседнего дома у нас обвалился утеплитель. Куда обращаться?» - спросил автор фото.

Камера запечатлела торец высотки, лишившийся облицовки. Ее куски лежат на земле рядом со зданием.

Комментаторы предположили, что ЧП случилось не из-за стройки рядом. Всему причиной некачественная работа специалистов.

«Больше похоже на то, что отвалилось из-за недостаточного количества фасадных дюбелей, да и клеевой состав нанесен не сплошным слоем. Скорее всего, косяк застройщика», - высказался один из местных жителей.

Возможно, дом больше не на гарантии. Жильцам следует обратиться в УК для восстановления стены.

«Здесь текущим ремонтом не обойдемся. Придется весь утеплитель снимать с торца и заново делать, а это работы по капремонту», - поделился мнением пензенец.

Фото Александра Аникина, invite.viber.com, Октябрьский район.