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Глас народа

Обрушилась часть отделки стены дома на ул. 65-летия Победы

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В Пензе дом № 11 на улице 65-летия Победы остался без куска стены. Снимки с места ЧП в понедельник, 19 сентября, опубликовал участник чата «Октябрьский район» мессенджера Viber.

«Из-за стройки соседнего дома у нас обвалился утеплитель. Куда обращаться?» - спросил автор фото.

Камера запечатлела торец высотки, лишившийся облицовки. Ее куски лежат на земле рядом со зданием.

Комментаторы предположили, что ЧП случилось не из-за стройки рядом. Всему причиной некачественная работа специалистов.

«Больше похоже на то, что отвалилось из-за недостаточного количества фасадных дюбелей, да и клеевой состав нанесен не сплошным слоем. Скорее всего, косяк застройщика», - высказался один из местных жителей.

Возможно, дом больше не на гарантии. Жильцам следует обратиться в УК для восстановления стены.

«Здесь текущим ремонтом не обойдемся. Придется весь утеплитель снимать с торца и заново делать, а это работы по капремонту», - поделился мнением пензенец.

Фото Александра Аникина, invite.viber.com, Октябрьский район.

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Гость||

Ой,хоспадя запенить и ВСЕ бычье

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за стройки соседнего дома у нас обвалился утеплитель. Куда обращаться?»
К мигрантам,которые обляпывали...

Гость||

Это всё прАклятые Омериканцы)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Из-за стройки соседнего дома у нас обвалился утеплитель. Куда обращаться?» - спросил автор фото.
К депутату Тощеву !))))))) Заявление в УК , в прокуратуру , в Ростехнадзор (Государственный строительный надзор) , в управление ЖКХ города , в Минстрой области . Чем больше заявлений тем быстрее будет хоть какая то реакция.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всему причиной некачественная работа специалистов
penzainform.ru писал(a):
Всему причиной некачественная работа специалистов
Специялисты)))))


Имя: Гость
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