Минобр ответил, можно ли учителям пользоваться телефоном на уроках

16.09.2022 | 16:55

«Почему детям на уроках запрещают пользоваться телефоном, а учителя все-таки им пользуются?» - такой вопрос поступил министру образования Пензенской области Алексею Комарову во время прямой линии в пятницу, 16 сентября.

«Хороший вопрос! Закон для всех един, все методические рекомендации для всех едины. На уроках нельзя пользоваться гаджетами и обучающимся, и педагогам. Гаджеты и телефоны - в свободное время, главное - чтобы это не влияло на образовательный процесс. На уроках пользоваться телефонами ни учителям, ни ученикам не стоит», - ответил Комаров.

Также у министра спросили, как он относится к консервативным подходам в школах, в частности к тому, что учителя не разрешают приходить на занятия в свободной форме.

«Когда я учился в школе, у нас была школьная форма, мне она очень нравилась. Я поддерживаю школьную форму, потому что она дисциплинирует», - высказал свое мнение Алексей Комаров.

31 августа стало известно, что во всех российских школах с нового учебного года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.