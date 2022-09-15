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Общество

В Пензе горячая вода отсутствует в 222 домах

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В Пензе по состоянию на среду, 14 сентября, жилой фонд был готов к отопительному сезону на 99%.

Об этом на заседании комиссии городской думы рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Ильдар Усманов. Он отметил, что школы, детские сады, учреждения культуры, спорта готовы на 100%.

Усманов пояснил, что замена сети будет завершена до 20-25 сентября, после чего отопление и горячая вода смогут поступать потребителям.

Депутаты поинтересовались, известна ли ориентировочная дата пуска тепла. Докладчик ответил, что на данный момент назвать ее не может, все зависит от погоды. Возможно, батареи нагреются у пензенцев в сентябре.

Также Ильдар Усманов сообщил, что в 222 домах Пензы отсутствует горячая вода.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе по состоянию на среду, 14 сентября, жилой фонд был готов к отопительному сезону на 99%.

Об этом на заседании комиссии городской думы рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Ильдар Усманов. Он отметил, что школы, детские сады, учреждения культуры, спорта готовы на 100%.

Усманов пояснил, что замена сети будет завершена до 20-25 сентября, после чего отопление и горячая вода смогут поступать потребителям.

Депутаты поинтересовались, известна ли ориентировочная дата пуска тепла. Докладчик ответил, что на данный момент назвать ее не может, все зависит от погоды. Возможно, батареи нагреются у пензенцев в сентябре.

Также Ильдар Усманов сообщил, что в 222 домах Пензы отсутствует горячая вода.

Мотовилову.

Гость||

Рано в Пензе включать отопление. Отвяньте.

Гость||

Ильдар дурачок, речь-то идёт не о батареях пензенцев, а о батареях детских садов, школ, больниц, роддомов. В этих учреждениях давно уж пора топить, как это делают в городах, где управленцы нормальные (Кузнецк, Заречный, Колышлей), а не ильдары, басенки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 222 домах Пензы отсутствует горячая вода
Умные люди давно поставили газовые колонки или проточные электрические водонагреватели.

Гость||

с такой властью будем атомные станции ставить.....


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