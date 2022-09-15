В Пензе горячая вода отсутствует в 222 домах

В Пензе по состоянию на среду, 14 сентября, жилой фонд был готов к отопительному сезону на 99%.
Об этом на заседании комиссии городской думы рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Ильдар Усманов. Он отметил, что школы, детские сады, учреждения культуры, спорта готовы на 100%.
Усманов пояснил, что замена сети будет завершена до 20-25 сентября, после чего отопление и горячая вода смогут поступать потребителям.
Депутаты поинтересовались, известна ли ориентировочная дата пуска тепла. Докладчик ответил, что на данный момент назвать ее не может, все зависит от погоды. Возможно, батареи нагреются у пензенцев в сентябре.
Также Ильдар Усманов сообщил, что в 222 домах Пензы отсутствует горячая вода.
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penzainform.ru писал(a):Мотовилову.