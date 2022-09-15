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Общество

Пензенцам пообещали скамьи в сквере «40 лет Победы»

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Пензячка Ольга на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» констатировала: в микрорайоне Арбеково по-прежнему нет парковых зон. Местные жители прогуливаются по тротуарам вдоль проезжей части.

Женщине ответил представитель регионального правительства. По его словам, зоны отдыха в микрорайоне есть и будут.

Он напомнил Ольге, что в Арбекове имеется пешеходный бульвар, начаты работы по очистке пруда и в будущем зона отдыха там преобразится. Кроме того, завершен первый этап благоустройства сквера «40 лет Победы», где установлена стела «Город трудовой доблести».

Пензячка согласилась с ответом, но указала: в сквере отсутствуют скамейки.

«Установка малых архитектурных форм планируется в 2023 году в рамках второго этапа благоустройства территории парка. Вопрос - на контроле Управления капитального строительства г. Пензы», - пояснил представитель областного правительства.

Нет пока в сквере и подсветки стелы. Оказалось, что освещение было временным - его сделали, чтобы выполнить первый этап реконструкции.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нет пока в сквере и подсветки стелы. Оказалось, что освещение было временным - его сделали, чтобы выполнить первый этап реконструкции.
К 9 мая может и сделают скамейки для людей.что решили почтить память героев. Не всех пригоняют скопом для отчёта по праздникам,многие пожилые люди приходят по своей воле и из-за старческих болезней просто не могут долго простоять у монумента. Вот для них память о погибших священна!


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