Пензенцам пообещали скамьи в сквере «40 лет Победы»

15.09.2022 | 17:12

Пензячка Ольга на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» констатировала: в микрорайоне Арбеково по-прежнему нет парковых зон. Местные жители прогуливаются по тротуарам вдоль проезжей части.

Женщине ответил представитель регионального правительства. По его словам, зоны отдыха в микрорайоне есть и будут.

Он напомнил Ольге, что в Арбекове имеется пешеходный бульвар, начаты работы по очистке пруда и в будущем зона отдыха там преобразится. Кроме того, завершен первый этап благоустройства сквера «40 лет Победы», где установлена стела «Город трудовой доблести».

Пензячка согласилась с ответом, но указала: в сквере отсутствуют скамейки.

«Установка малых архитектурных форм планируется в 2023 году в рамках второго этапа благоустройства территории парка. Вопрос - на контроле Управления капитального строительства г. Пензы», - пояснил представитель областного правительства.

Нет пока в сквере и подсветки стелы. Оказалось, что освещение было временным - его сделали, чтобы выполнить первый этап реконструкции.