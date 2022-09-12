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Общество

Провал на перекрестке Толстого и Луначарского начали устранять

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На пересечении улиц Луначарского и Толстого в Пензе начались ремонтные работы. Специалисты восстанавливают дорожное покрытие.

В воскресенье, 11 сентября, данный участок стал ловушкой для грузовой «Газели». Заднее колесо автомобиля провалилось во внезапно обнаружившуюся яму.

Очевидцы опубликовали снимки с места инцидента в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Пользователи отметили, что провал углублялся несколько недель.

«Просадка асфальта образовалась в месте прохождения инженерных сетей ресурсоснабжающей организации», - пояснил представитель Центра управления регионом.

Его ответ появился в чате Telegram-канала сетевого издания «ПензаИнформ» 12 сентября.

Как долго будут устранять дефект в дорожном покрытии, не указывается.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

выж голосовали за это.пусть так и будет.

Гость||

Коммунальщики полгода там возились в 2021ом, обещали высокое качество ремонта, приезжали "элитные" чинуши из администрации, ходили с умным видом, но всё приняли - с тех пор вся ул.Толстова уже несколько раз перерывалась заново, штопалось дорожное покрытие, ну собственно лучшего никто и не ожидал!!!

На пересечении Толстова и Герцена скоро будет такой же провал - яма около 30 см глубиной посреди проезжей части в очередной раз просто засыпана остатками асфальта.


Имя: Гость
Комментарий:

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