Провал на перекрестке Толстого и Луначарского начали устранять

12.09.2022 | 11:02

На пересечении улиц Луначарского и Толстого в Пензе начались ремонтные работы. Специалисты восстанавливают дорожное покрытие.

В воскресенье, 11 сентября, данный участок стал ловушкой для грузовой «Газели». Заднее колесо автомобиля провалилось во внезапно обнаружившуюся яму.

Очевидцы опубликовали снимки с места инцидента в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Пользователи отметили, что провал углублялся несколько недель.

«Просадка асфальта образовалась в месте прохождения инженерных сетей ресурсоснабжающей организации», - пояснил представитель Центра управления регионом.

Его ответ появился в чате Telegram-канала сетевого издания «ПензаИнформ» 12 сентября.

Как долго будут устранять дефект в дорожном покрытии, не указывается.