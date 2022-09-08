Реконструкция набережной Суры: контрактом заинтересовалась полиция

08.09.2022 | 11:15

Правоохранительные органы заинтересовались финансово-хозяйственной деятельностью заказчика работ по реконструкции набережной Суры в Пензе.

По информации, появившейся в Сети, речь идет о втором этапе капитального ремонта. Проверяется законность исполнения муниципального контракта на 100 млн рублей, заключенного 30 июля 2018 года между городским управлением капитального строительства (тогда им руководил Игорь Умнов) и ООО «Техстрой».

Документ предусматривал завершение обустройства склона с оборудованием лестничных маршей около «Ростка» и организацию освещения обеих прогулочных зон.

«В настоящее время сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Пензенской области проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России по данному инфоповоду.

Предположительно, изучается движение средств при оплате выполненных или, возможно, фактически невыполненных работ.

Сейчас по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет четвертый этап реконструкции набережной. Работы охватывают площадь в 17 500 кв. м между улицами Максима Горького, Урицкого и стелой «Росток».

В проекте - замена асфальта на брусчатку и плитку, создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, новая организация зеленых зон с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.