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Общество

Работы на набережной Суры в Пензе организуют в три смены

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Реконструкция набережной Суры стала одной из тем, обсуждавшихся на рабочем совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 15 августа.

По словам главы администрации Пензы Александра Басенко, проектно-сметная документация уже скорректирована, закуплены комплектующие, проведена подготовка и начинается активная фаза работ по благоустройству.

Кроме того, изменено местоположение теплотрасс, коммуникаций водоснабжения и водоотведения. С ресурсоснабжающими организациями изменения согласованы.

Акцент на совещании был сделан на том, что все работы должны вестись по графику.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в связи с этим работы на набережной будут организованы в три смены.

Четвертый этап реконструкции начался в марте. Он охватывает площадь 17 500 кв. м между улицами Максима Горького, Урицкого и стелой «Росток». В проекте - замена асфальта на брусчатку и плитку, создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, новая организация зеленых зон с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

сколько миллиардов уже вбухали в набережную? И сколько подобная набережная стоила Спутнику?

Гость||

Набережная длинной в 10 шагов. Сделать не могут.

Гость||

Гнома где нашли?

Гость||

Без Аги и дел никаких нет...

Гость||

Хорошая "прачечная" получилась, вероятно всех удовлетворила?

Гость||

К 2030 году закончат полностью реконструкцию набережной?И тогда отметим 10 летие капитального ремонта набережной г.Пенза длинною в 300 метров?Да вот это развитие, вот это темпы?

Гость||

В Саратове за последние три года сделали новую набережную на несколько километров. А в Пензе за 7 лет 300 метров сделать не могут. Самая дорогая набережная Поволжья из расчета за 1 м2. Не надоело отмывать бюджетные деньги на набережной и на цирке? Клоуны

Гость||

Лузгин ещё прошлым летом обещал закончить проект реконструкции правого берега Суры, а в этом году сделать набережную на правом берегу. И где нынче этот обещалкин? Когда власть будет отвечать перед своим народом? То-то у всех декларации с доходами не могут сойтись. Казнокрады

Гость||

ЗАвЫВаеТ

Гость||

Изначально планировали протянуть набережную до "Бочки". А потом как-то сразу все забыли об этом. Хотя бы простой тротуар до "Бочки" сделали. А то там одни рытвины, ухабы да лужи с грязной водой.

Гость||

А где же теперь будет городской каток

Гость||

каток природа сделает

Гость||

А Ванюшка к ужину готовится

Гость||

До 1967 года вообще набережной не было и ничего. ))))

Гость||

в те года стерлядь ловилась, а сейчас болото городское

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Имя: Гость
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