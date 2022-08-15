Работы на набережной Суры в Пензе организуют в три смены

15.08.2022 | 14:20

Реконструкция набережной Суры стала одной из тем, обсуждавшихся на рабочем совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 15 августа.

По словам главы администрации Пензы Александра Басенко, проектно-сметная документация уже скорректирована, закуплены комплектующие, проведена подготовка и начинается активная фаза работ по благоустройству.

Кроме того, изменено местоположение теплотрасс, коммуникаций водоснабжения и водоотведения. С ресурсоснабжающими организациями изменения согласованы.

Акцент на совещании был сделан на том, что все работы должны вестись по графику.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в связи с этим работы на набережной будут организованы в три смены.

Четвертый этап реконструкции начался в марте. Он охватывает площадь 17 500 кв. м между улицами Максима Горького, Урицкого и стелой «Росток». В проекте - замена асфальта на брусчатку и плитку, создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, новая организация зеленых зон с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.