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Общество

Население включило режим экономии в ожидании роста цен

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Около половины опрошенных россиян уверены, что в ближайшие месяцы их расходы на продукты питания увеличатся, а треть респондентов готовы сократить траты на одежду, обувь, бытовую технику, электронику.

Данные опроса приводит издание «Коммерсантъ».

По прогнозам экспертов, в скором времени покупатели перейдут на режим жесткой экономии, несмотря на то что уровень инфляции будет меньше предполагаемого ранее, а цены на некоторые товары (например, овощи) снижаются.

«Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает дальнейший рост цен с перспективами ослабления рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий. В «ТеДо» объясняют подорожание товаров рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян. По прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция составит 17,8% год к году. По оценкам Минэкономики, доходы россиян снизятся на 3,7%», - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что каждый второй опрошенный житель Пензы недоволен ростом цен на продукты питания. Также горожан волнует увеличение сумм в квитанциях оплаты ЖКУ.

«Даже если цены не растут, все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает пензенцев», - подметили специалисты.

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Гость||

Всё идёт по плану.

Гость||

Всё идёт по плану,мы ещё ничего не начинали,доллар скукоживается,Крым наш.Резиновая попа близко.

Гость||

раша из режима экономии, при нынешнем режиме, никогда не выходила

Гость||

Санкции вам на пользу

Гость||

11.09 Это точно!!! Рашка деградирует...


Имя: Гость
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