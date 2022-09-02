Общество

В пензенских больницах вновь открываются красные зоны

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В Пензенской области в настоящее время наблюдается очередная волна коронавирусной инфекции. Суточное количество выявляемых случаев превысило 300.

Растет число госпитализаций, поэтому в больницах вновь разворачивают дополнительные койки.

«Так, в связи с увеличением количества госпитализируемых больных в клинической больнице № 4 вновь открыта красная зона на 90 койко-мест», - сообщили в пятницу, 2 сентября, в пресс-службе регионального минздрава.

Специалисты предупредили: чтобы не допустить всплеска заболеваемости COVID-19, до конца года требуется привить более 200 тыс. жителей области.

На данный момент первый компонент вакцины получили 1 млн 301 тыс. 83 человека, 443 тыс. 121 - повторно. Иммунизацию завершили 1 млн 204 97 граждан, 294 тыс. 325 - повторно.

Ранее стало известно, что в регион поступила партия интраназальной вакцины «Спутник V». Препарат через специальную насадку вводят в нос. Он подходит для тех, кто желает ревакцинироваться.

Однако не все пензенцы захотели прививаться. Выяснилось, что у некоторых доз вышел обозначенный срок годности. Как объяснили в региональном минздраве, препарат тем не менее эффективен и активен, поэтому может быть использован.

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Гость||

а мне нужна зеленая

Гость||

Зато придурки у нас храм за 14млд

Гость||

А надбавки? Надбавки будут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что у некоторых доз вышел обозначенный срок годности. Как объяснили в региональном минздраве, препарат тем не менее эффективен и активен, поэтому может быть использован.
А куаркод в госуслугах так продлевать можно? Не год пускай действует, а полтора-два года? Препарат ведь активен.

Гость||

нас рать

Гость||

Почему в церквях не причащают одноразовыми ложками? Экономят на здоровье прихожан?

Гость||

Смешно. Может лучше государство детьми больными займётся, которых нам каждый день по телеку покащывают? Пускай для начала о них позаботятся.

Гость||

Гость писал(a):

А куаркод в госуслугах так продлевать можно? Не год пускай действует, а полтора-два года? Препарат ведь активе
да, кстати

Гость||

К чему такая забота о народе???

Гость||

лучше зеленая миля чем красная зона

Гость||

До выборов не дотянули, что-то пошло не по плану...

Гость||

Почему увеличение госпитализаций? с чего взяли, даже когда писали про 30 заболевших, госпитализировали от 15 до 30 за сутки, так и продолжается, увеличилось только количество заболевших

Гость||

Гость|02.09.2022 10:29|

До выборов не дотянули, что-то пошло не по плану..

Как раз все по плану! Чтобы после выборов все сидели по домам и молчали в тряпочки-масочки.


Имя: Гость
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