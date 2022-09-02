В пензенских больницах вновь открываются красные зоны

02.09.2022 | 09:14

В Пензенской области в настоящее время наблюдается очередная волна коронавирусной инфекции. Суточное количество выявляемых случаев превысило 300.

Растет число госпитализаций, поэтому в больницах вновь разворачивают дополнительные койки.

«Так, в связи с увеличением количества госпитализируемых больных в клинической больнице № 4 вновь открыта красная зона на 90 койко-мест», - сообщили в пятницу, 2 сентября, в пресс-службе регионального минздрава.

Специалисты предупредили: чтобы не допустить всплеска заболеваемости COVID-19, до конца года требуется привить более 200 тыс. жителей области.

На данный момент первый компонент вакцины получили 1 млн 301 тыс. 83 человека, 443 тыс. 121 - повторно. Иммунизацию завершили 1 млн 204 97 граждан, 294 тыс. 325 - повторно.

Ранее стало известно, что в регион поступила партия интраназальной вакцины «Спутник V». Препарат через специальную насадку вводят в нос. Он подходит для тех, кто желает ревакцинироваться.

Однако не все пензенцы захотели прививаться. Выяснилось, что у некоторых доз вышел обозначенный срок годности. Как объяснили в региональном минздраве, препарат тем не менее эффективен и активен, поэтому может быть использован.