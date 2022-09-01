Общество

Не все пензенцы согласились привиться просроченной вакциной

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Насадки помогут пензенцам вакцинироваться, не делая укола. Вместо него - впрыскивание в нос.

Препарат для интраназальной вакцинации применяют прежний - хорошо знакомый горожанам «Гам-КОВИД-Вак». Колпачки уже доставлены в поликлиники, но выбор - колоть или прыскать - делает врач.

«Вакцина, которая вводится интраназально, предполагается для ревакцинации или бустерной вакцинации. Пациенты, которые не принимали первый вакцинальный комплекс, прививаются внутримышечной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», - пояснила эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

Елена Константиновна могла стать одной из первых пациенток, которой бы ввели «Спутник-V» через нос. Женщина зашла в прививочный кабинет, но вышла оттуда невакцинированной. Случился казус.

«Перед вакцинацией попросила показать мне ампулу. Сроком годности на ней указан апрель 2022 года, то есть действие ее закончилось», - рассказала отказавшаяся делать прививку Елена Константиновна.

Женщина не решилась принимать такую вакцину. В региональном минздраве считают, что зря.

«В последнее время, действительно, мы используем часть вакцины, у которой срок действия продлен, потому что по последним клиническим испытаниям, которые были проведены в ведущих клиниках Российской Федерации, было выяснено, что активные вещества вакцины, у которой уже срок годности закончился, образуют активные иммунные комплексы еще длительное время», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Вакцину, которая, согласно надписям на коробках, считается просроченной, колют теперь во многих регионах. Препарат появился не так давно, и его создатели не знали точно, сколько он будет действовать.

Срок годности вакцины может продлеваться и на шесть месяцев, и на год - зависит от производителя. Партии «Спутника-V» проверяются и только после этого допускаются к использованию. Чиновники советуют довериться медикам и идти прививаться, если пришло время.

«Иммунитет формируется такой же, она активна и формирует активные иммунные комплексы для защиты организма от коронавирусной инфекции», - отметила Марина Воробьева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

вообще не понимаю зачем мне любой колоться вакциной? прочихался и дальше побежал

Гость||

От магазинной просрочки просерешься,а здесь и сами пока не знают,что будет?

Гость||

Ничосси!!!

Гость||

Хороша рубаха синя и не синя хороша...

Гость||

Дожили.. просроченными препаратами прививают...

Гость||

Терпене смирене паслушане.

Гость||

на том свете и протухшая пойдет!

Червяки наслаждаться будут)))

Гость||

"Препарат появился не так давно, и его создатели не знали точно, сколько он будет действовать".

Они точно вакцину делали? Это анекдот что ли?

Гость||

Действительно, вообще швах.кололи ,прививали- как пойдёт.. на авось не знали видите ли.. через три мес после прививки- вся семья заболела..

Гость||

Медицина в глубокой дыре- тяжёлому больному ( онколог) после химии не могут сделать анализы, что бы проверить состояние органа, нет видите ли реактивов .. куда делись реактивы!??!!

Гость||

Все обследования платные, по ОМС только анализы и то не все, реактивов не хватает! Народ просто вымрет. Кто несёт ответственность за все это безобразие?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина не решилась принимать такую вакцину. В региональном минздраве считают, что зря.
penzainform.ru писал(a):
, - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
Зря вы держите таких "специалистов" как Воробьёва и Тюгаева в министерстве.

А на уровне городской поликлиники таких "специалистов" как Акжигитова, Мартина и Панфёрова.

Гость||

Гость писал(a):

Кто несёт ответственность за все это безобразие?!
Такие вопросы нужно задавать правящей партии.

Гость||

А себе эта Марина в ж...мышцу колоть просрочку не пробовала?

Гость||

Сказали в рай, значит в рай

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след. Ctrl →

Имя: Гость
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