Не все пензенцы согласились привиться просроченной вакциной

01.09.2022 | 18:12

Насадки помогут пензенцам вакцинироваться, не делая укола. Вместо него - впрыскивание в нос.

Препарат для интраназальной вакцинации применяют прежний - хорошо знакомый горожанам «Гам-КОВИД-Вак». Колпачки уже доставлены в поликлиники, но выбор - колоть или прыскать - делает врач.

«Вакцина, которая вводится интраназально, предполагается для ревакцинации или бустерной вакцинации. Пациенты, которые не принимали первый вакцинальный комплекс, прививаются внутримышечной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», - пояснила эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

Елена Константиновна могла стать одной из первых пациенток, которой бы ввели «Спутник-V» через нос. Женщина зашла в прививочный кабинет, но вышла оттуда невакцинированной. Случился казус.

«Перед вакцинацией попросила показать мне ампулу. Сроком годности на ней указан апрель 2022 года, то есть действие ее закончилось», - рассказала отказавшаяся делать прививку Елена Константиновна.

Женщина не решилась принимать такую вакцину. В региональном минздраве считают, что зря.

«В последнее время, действительно, мы используем часть вакцины, у которой срок действия продлен, потому что по последним клиническим испытаниям, которые были проведены в ведущих клиниках Российской Федерации, было выяснено, что активные вещества вакцины, у которой уже срок годности закончился, образуют активные иммунные комплексы еще длительное время», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Вакцину, которая, согласно надписям на коробках, считается просроченной, колют теперь во многих регионах. Препарат появился не так давно, и его создатели не знали точно, сколько он будет действовать.

Срок годности вакцины может продлеваться и на шесть месяцев, и на год - зависит от производителя. Партии «Спутника-V» проверяются и только после этого допускаются к использованию. Чиновники советуют довериться медикам и идти прививаться, если пришло время.

«Иммунитет формируется такой же, она активна и формирует активные иммунные комплексы для защиты организма от коронавирусной инфекции», - отметила Марина Воробьева.