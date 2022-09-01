Общество

В Пензе школьников научили безопасно пользоваться электросамокатами

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В детско-юношеском центре «Спутник» состоялась профилактическая акция «Безопасность использования электросамокатов». Пользоваться спецсигналами, крутить ручку газа у мотоцикла - разрешалось практически все. Нельзя было только трогаться с места - для этого предназначался другой транспорт.

Ученик школы № 52 Николай Желтов виртуозно преодолел «змейку». За плечами семиклассника - большой опыт.

«Я катаюсь два года, мне нравится, потому что быстро, ветерок обдувает и еще весело просто. Правила дорожного движения я соблюдаю. Каждый раз перед пешеходным переходом слезаю и веду самокат рядом с собой», - пояснил ученик школы № 52 г. Пензы Николай Желтов.

О других важных моментах в использовании двухколесного транспорта рассказали сотрудники Госавтоинспекции и педагоги центра.

«На дорогах нашего города (и не только) становится больше электросамокатов, различных индивидуальных средств передвижения, которые выезжают на проезжую часть дороги. Поэтому возникает необходимость разъяснительной работы именно среди детей и подростков», - сообщила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Акция прошла в виде квест-игры. На площадке - четыре станции: помимо фигурного вождения и знакомства с автомототранспортом ГИБДД, ученики трех городских школ смогли блеснуть своими знаниями правил дорожного движения, показать себя в творческом задании.

Тем временем сотрудники Госавтоинспекции обращаются к пензенским водителям с просьбой быть как можно внимательнее на дорогах, особенно вблизи учебных заведений. Родителям тоже стоит подумать о безопасности своих детей.

«В первую очередь необходимо пройти с ребенком тот маршрут, который он преодолевает каждый день от дома до школы, и указать на практике те места, где ребенка может поджидать опасность», - уточнил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

За истекший период 2022 года в регионе произошло 140 ДТП с участием несовершеннолетних. 150 детей пострадало, 7 погибло.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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