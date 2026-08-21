На фестивале «Абашевские узоры» будут дежурить полиция и Росгвардия

Общество

На фестивале «Абашевские узоры» будут дежурить полиция и Росгвардия
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Сотрудники Росгвардии и полиции обеспечат безопасность участников и гостей фолк-фестиваля «Абашевские узоры» (0+). Он будет проходить на Юбилейной площади в Пензе с 21 по 23 августа.

Сотрудники ОМОН «Страж» заранее обследовали территорию - проверили сцену, торговые и другие площадки, прилегающие к ним участки.

Во время фестиваля на Юбилейной площади будут работать пешие патрули.

На фестивале «Абашевские узоры» будут дежурить полиция и Росгвардия

«Правоохранители рекомендуют гостям соблюдать установленные правила поведения, не оставлять без присмотра личные вещи и выполнять требования сотрудников, отвечающих за безопасность. При возникновении нештатной ситуации следует незамедлительно обратиться к ближайшему сотруднику полиции или Росгвардии», - предупредили в областном управлении Росгвардии.

С подробной программой фестиваля «Абашевские узоры» можно ознакомиться здесь.

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