В Пензе за лето временную работу нашли для 164 подростков

Общество

В Пензе за лето временную работу нашли для 164 подростков
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В Пензе за 3 месяца временной работой заняли 164 подростка, рассказали в городской администрации.

Речь идет о жителях областного центра от 14 до 17 лет.

Места предлагались в первую очередь подросткам, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также ребятам из многодетных, нуждающихся, неполных и опекунских семей.

Юноши и девушки трудились в общеобразовательных, спортивных, музыкальных школах и детских школах искусств. Они поливали цветы, убирали кабинеты, очищали территорию от мусора, красили заборы.

«Заработная плата за полный отработанный месяц составила 13 546,5 рубля. Дополнительно юноши и девушки получают материальную помощь от Центра занятости населения Пензенской области в размере 3 000 рублей», - добавили в администрации.

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