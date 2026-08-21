В Пензенской области вейпы запретят продавать в 2027 году

Общество

В Пензенской области вейпы запретят продавать в 2027 году
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В Пензенской области запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним введут в 2027 году. Соответствующий законопроект приняли на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 августа.

Ранее предполагалось, что запрет начнет действовать с 1 сентября 2026-го. Теперь введение перенесли на 1 марта 2027 года.

Причина - необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, согласно которому «субъекты РФ наделены правом устанавливать на территории соответствующего субъекта РФ запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина с 1 марта 2027 года». Так указывается в пояснительной записке.

За розничную продажу данных товаров предусмотрели следующие санкции:

- для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Запрет будет действовать до 1 марта 2032-го.

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