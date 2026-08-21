Жителей Пензенской области ждут теплые выходные

В предстоящие выходные территория Пензенской области останется под влиянием поля повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 21 августа.

«Ожидается солнечная погода, и лишь местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В начале рабочей недели давление начнет понижаться. По словам Ании Антоновой, вероятность осадков возрастет.

Температурный фон в ближайшие три дня будет выше климатической нормы на 2-4 градуса. Особенно теплым выдастся воскресенье: воздух прогреется до +28...+33.

Со вторника, 25 августа, на улице станет прохладнее.