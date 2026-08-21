Родителям окажут бесплатную помощь при восстановлении в правах

В Пензенской области в рамках государственной системы будут оказывать бесплатную юридическую помощь лишенным родительских прав и ограниченным в них. Поддержка будет предоставляться по вопросам, связанным с восстановлением в правах и отменой ограничения. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания на сессии в пятницу, 21 августа.

В 2025 году в регионе лишили родительских прав 128 мам и пап в отношении 175 детей, ограничили в правах 42 родителя в отношении 63 детей. В 2024-м числа были меньше: 114/133 и 42/58 соответственно.

За первые 6 месяцев 2026 года в Пензенской области 41 родитель лишен прав в отношении 71 ребенка, 16 человек ограничили в правах в отношении 19 детей, указано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом восстанавливаются в правах считанные единицы. В 2024 году - 2 человека после лишения и 3 после ограничения, в 2025-м - 4 после лишения и 5 после ограничения. За первое полугодие 2026-го только 2 родителям удалось отменить ограничение в правах, что позволило 7 детям вернуться в семьи.

Оказание бесплатной юридической помощи будет осуществлять ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области» в рамках текущей деятельности.