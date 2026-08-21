Штрафы за ненадлежащее содержание мусорных контейнеров подняли в разы

В Пензенской области значительно увеличили штрафы для управляющих компаний и региональных операторов за несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующие изменения в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях внесли на сессии Законодательного собрания в пятницу, 21 августа.

Жители региона регулярно жалуются на переполненные контейнеры из-за нарушения графика вывоза мусора и ненадлежащее содержание самих контейнерных площадок.

Чтобы изменить подход регоператоров и управляющих компаний к работе, штрафы за несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов увеличивают в разы.

Так, на должностных лиц будут накладывать взыскание в размере от 10 000 до 40 000 рублей (сейчас от 5 000 до 15 000).

Штрафы для юридических лиц увеличили ровно в 10 раз. Они составят от 200 000 до 500 000 рублей (сейчас от 20 000 до 50 000).

Внесенные изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.