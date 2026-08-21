Срок рассмотрения обращений участников СВО сократили

В Пензенской области сократили срок рассмотрения обращений участников СВО, членов их семей и родителей. Такой законопроект приняли на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 августа.

Срок сокращен с 30 до 20 дней.

Такой подход распространят на случаи, когда в органе местного самоуправления, учреждении или организации уже имеются документы (сведения), подтверждающие статус участника СВО, члена его семьи, родителя, или же представлены самим заявителем.

Сокращение срока поможет более оперативно реагировать на жалобы, предложения и заявления этих категорий граждан, своевременно восстанавливать их нарушенные права, отметил и. о. прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг.

Изменения вступают в силу со дня их принятия.