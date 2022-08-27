В Заречном вновь пройдет фестиваль садов и цветов

В субботу, 3 сентября, в Заречном состоится традиционный фестиваль садов и цветов.
Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на замглавы городской администрации Ирину Сизову, в этом году место проведения фестиваля изменится.
Ярмарка саженцев, галерея промыслов и мастер-классов, интерактивная программа и большой народный праздник развернутся в Центральном парке.
В 8:00 на площади Ленина начнет работать выставка-продажа саженцев, а на аллее - ярмарка изделий народного промысла.
В 9:00 часов около арт-объекта «Заречье» состоится открытие самого фестиваля и начнется праздник.
Впервые на фестивале «Заречный в цвету» пройдет конкурс фотозон и финал фестиваля народной песни «ФолкZARфесТ». На центральной сцене в парке выступят городские фольклорные коллективы и солисты, а также гости из рабочего поселка Лунино.
В 2020 году городской фестиваль «Заречный в цвету» проходил в зоне отдыха «Солнечная» и был приурочен к Дню города. В 2021-м оба мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.
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Там разруха и сушь, газоны выгорели, сорняки на клумбах вместо цветов, тьфу!