Сетевое издание|18+|Суббота|27 авг 2022|12:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном вновь пройдет фестиваль садов и цветов

Печать
Telegram

В субботу, 3 сентября, в Заречном состоится традиционный фестиваль садов и цветов.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на замглавы городской администрации Ирину Сизову, в этом году место проведения фестиваля изменится.

Ярмарка саженцев, галерея промыслов и мастер-классов, интерактивная программа и большой народный праздник развернутся в Центральном парке.

В 8:00 на площади Ленина начнет работать выставка-продажа саженцев, а на аллее - ярмарка изделий народного промысла.

В 9:00 часов около арт-объекта «Заречье» состоится открытие самого фестиваля и начнется праздник.

Впервые на фестивале «Заречный в цвету» пройдет конкурс фотозон и финал фестиваля народной песни «ФолкZARфесТ». На центральной сцене в парке выступят городские фольклорные коллективы и солисты, а также гости из рабочего поселка Лунино.

В 2020 году городской фестиваль «Заречный в цвету» проходил в зоне отдыха «Солнечная» и был приурочен к Дню города. В 2021-м оба мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — https://gorodz.info/news/35090
0
0
0
 
Гость||

Там разруха и сушь, газоны выгорели, сорняки на клумбах вместо цветов, тьфу!

Гость||

Шашлыки с пивасом будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте