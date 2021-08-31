В Заречном празднование Дня города отменили из-за COVID-19

В Заречном отменили празднование Дня города, запланированное на первую неделю сентября. По сообщению замглавы местной администрации Ирины Сизовой, решение связано с коронавирусными ограничениями.
«Проведение Дня города в сентябре отменяется. Хотя мы готовились масштабно. Однако ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, не сняли», – уточнила Ирина Сизова. Ее цитирует портал «Заречье сегодня».
Ранее предполагалось, что празднование продлится с пятницы, 3 сентября, по воскресенье, 5-е. К мероприятиям готовились учреждения культуры и другие организации и предприятия.
Не состоится и ежегодный фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету», который обычно проходит в августе или сентябре.
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Вот брехня! В том году хуже была обстановка и то провели, даже ещё росатом праздновал, "Звери" выступали на стадионе, наруду тьма была и ничего! А сейчас видно распилили по карманам, тьфу! Как голосовать теперь за них? Вруны!