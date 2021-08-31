В Заречном празднование Дня города отменили из-за COVID-19

31.08.2021 | 08:57

В Заречном отменили празднование Дня города, запланированное на первую неделю сентября. По сообщению замглавы местной администрации Ирины Сизовой, решение связано с коронавирусными ограничениями.

«Проведение Дня города в сентябре отменяется. Хотя мы готовились масштабно. Однако ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, не сняли», – уточнила Ирина Сизова. Ее цитирует портал «Заречье сегодня».

Ранее предполагалось, что празднование продлится с пятницы, 3 сентября, по воскресенье, 5-е. К мероприятиям готовились учреждения культуры и другие организации и предприятия.

Не состоится и ежегодный фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету», который обычно проходит в августе или сентябре.