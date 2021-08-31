Общество

В Заречном празднование Дня города отменили из-за COVID-19

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В Заречном отменили празднование Дня города, запланированное на первую неделю сентября. По сообщению замглавы местной администрации Ирины Сизовой, решение связано с коронавирусными ограничениями.

«Проведение Дня города в сентябре отменяется. Хотя мы готовились масштабно. Однако ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, не сняли», – уточнила Ирина Сизова. Ее цитирует портал «Заречье сегодня».

Ранее предполагалось, что празднование продлится с пятницы, 3 сентября, по воскресенье, 5-е. К мероприятиям готовились учреждения культуры и другие организации и предприятия.

Не состоится и ежегодный фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету», который обычно проходит в августе или сентябре.

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Гость||

Вот брехня! В том году хуже была обстановка и то провели, даже ещё росатом праздновал, "Звери" выступали на стадионе, наруду тьма была и ничего! А сейчас видно распилили по карманам, тьфу! Как голосовать теперь за них? Вруны!

Гость||

В зарике и народу мало, а в пензе полно и ничего не отменяют, праздновать 3 дня будут! Темное дело какое-то, провалили подготовку и теперь отмазываются, лентяи!

А "Заречный в цвету" вообще , анекдот! Весь город бурьяном зарос, никаких цветов и садов, одна убогая стриженная желтая трава кое-где и всё! Куда деньги на благоустройство дели?

Гость||

Заварить лосятник!!!

Имя: Гость
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