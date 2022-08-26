В Пензенской области назначили цену изъятой из-за АЧС свинине

26.08.2022 | 08:37

В Пензенской области назначили размер компенсации, которую граждане и юрлица получат из-за африканской чумы свиней. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Согласно документу, на территории эпизоотического очага по АЧС (в деревне Комаровка Лопатинского района) и угрожаемой зоне (это территория в радиусе 5 км от проблемного подворья) будут изъяты все свиньи и их мясо. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

Владельцы животных получат возмещение причиненного ущерба. Один килограмм живого веса взрослых особей оценили в 200 руб., 1 кг свинины - в 254 руб. 92 коп. За каждого поросенка возрастом до четырех месяцев выплатят по 2 960 руб.

Для изъятия создана комиссия, которую возглавляет первый замминистра сельского хозяйства Михаил Максимов.

Африканская чума свиней была выявлена в Пензенской области 22 августа в результате лабораторных исследований в ГБУ «Пензенская облветлаборатория» сыворотки крови, отобранной от домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве.

АЧС не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание высококонтагиозно - очень быстро распространяется.