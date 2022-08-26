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Общество

В Пензенской области назначили цену изъятой из-за АЧС свинине

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В Пензенской области назначили размер компенсации, которую граждане и юрлица получат из-за африканской чумы свиней. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Согласно документу, на территории эпизоотического очага по АЧС (в деревне Комаровка Лопатинского района) и угрожаемой зоне (это территория в радиусе 5 км от проблемного подворья) будут изъяты все свиньи и их мясо. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

Владельцы животных получат возмещение причиненного ущерба. Один килограмм живого веса взрослых особей оценили в 200 руб., 1 кг свинины - в 254 руб. 92 коп. За каждого поросенка возрастом до четырех месяцев выплатят по 2 960 руб.

Для изъятия создана комиссия, которую возглавляет первый замминистра сельского хозяйства Михаил Максимов.

Африканская чума свиней была выявлена в Пензенской области 22 августа в результате лабораторных исследований в ГБУ «Пензенская облветлаборатория» сыворотки крови, отобранной от домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве.

АЧС не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание высококонтагиозно - очень быстро распространяется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

АЧС не передается человеку,
Значит можно переработать и в продажу?

Гость||

Гость писал(a):

можно переработать и в продажу?
Сырую нельзя. АЧС передается с пищевыми отходами

Гость||

Вот это выкуп, в караване свинина 200 р, а кости можно и за 40 купить. С такой выкупной ценой фермеры с&ециально будут заражать поросят, не надо возиться с забоем и продажей, дороже выходит. Перекупщики с ц. р. Покупкают свиней по 140-160

Гость||

Гость писал(a):

С такой выкупной ценой фермеры с&ециально будут заражать поросят, не надо возиться с забоем и
А заражать-то зачем, вы дурачок? Забою в обязательном порядке подлежит все без исключения поголовье

Гость||

Гость писал(a):

А заражать-то зачем, вы дурачок? Забою в обязательном порядке подлежит все без исключения поголовье
Наивный человек. А пока свиньи живы, что, нельзя с них кровь накачать и другим перелить? Ну прям как дети, честное слово. Думаю, уже подсуетились, кому надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно документу, на территории эпизоотического очага по АЧС (в деревне Комаровка Лопатинского района) и угрожаемой зоне (это территория в радиусе 5 км от проблемного подворья)
Что-то новенькое. А там фермерское хозяйство какое-нибудь есть, или только деревенские, где по 1-2 свиньи у частников?

Гость||

Бабы ещё нарожают!

Гость||

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