В Пензенской области ввели карантин по африканской чуме

25.08.2022 | 08:37

В Пензенской области установлен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал в среду, 24 августа, губернатор Олег Мельниченко.

Эпизоотический очаг находится в деревне Комаровка Лопатинского района. Угрожаемой зоной названа территория в радиусе 5,1 км от проблемного подворья (в том числе соседнее село Ивановка), зоной наблюдения - земли в радиусе 11 км от границ угрожаемой зоны.

Ограничительные мероприятия введены на 30 календарных дней. В это время хозяйство, где была выявлена АЧС, не могут посещать посторонние лица. Запрещены перемещение и перегруппировка свиней, их ввоз и вывоз, убой. Отсюда нельзя забирать продукцию животноводства и растениеводства. Не допускаются посторонние транспортные средства.

Свои запреты действуют также в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения. Их цель - предотвратить распространение заболевания.

Африканская чума свиней не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание высококонтагиозно - очень быстро распространяется.

По данным информационно-аналитического центра Россельхознадзора РФ, по состоянию на 18 августа случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в Вологодской, Костромской, Ульяновской, Калининградской, Владимирской, Волгоградской областях и в Республике Татарстан.